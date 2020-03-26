إجراءات وزارة البيئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. تعقيم مقار الوزارة بالمحافظات والتناوب بين العاملين للحد من التكدس.. تقليل ساعات العمل وإلغاء بصمة الحضور

فى إطار حرص وزارة البيئة، على توفير الأمن والسلامة والصحة المهنية للعاملين بها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بتعقيم وتطهير مقار الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات، والمتابعة الميدانية والمستمرة واتخاذ الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة.





تعقيم وزارة البيئة للمرة الثانية





فقد تم تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير المكثفة للمرة الثانية لكافة المكاتب الإدارية للموظفين بمقر الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا وبالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر للتنمية بالغربية وذلك ضمن خطط وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 )، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة وعدد من الفروع الإقليمية الأخرى .





تخفيض عدد العاملين بالوزارة وتعديل ساعات العمل





كما تتابع وزيرة البيئة تنفيذ حزمة القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا حفاظا على صحة العاملين بالوزارة، ومنها تعديل ساعات العمل للعاملين طبقا لمواعيد حظر التجوال التى صدرها قرار مجلس الوزراء بشأنها وكذلك تخفيض عدد العاملين بالوزارة والافرع الاقليمية التابعة لها والسماح للذين يمكن لهم أداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير العمل بانتظام، وذلك للحد من التجمعات التي قد تساعد على انتقال العدوى.





إلغاء بصمة الحضور للعاملين



