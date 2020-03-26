بكوميكس.. ياسمين عبد العزيز: هعمل tik tok وافضحكم.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها بكوميكس جديد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت ياسمين عبد العزيز في صورة من فيلم "تمن دستة أشرار"، مكتوب عليها "ما هو يا تلقوني من الاجازة دي يا هعمل tik tok وافضحكم".





وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة، "اه والله هفضحكم"، وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "يسعد قلبك" و "ده هيبقي أحلي تيك توك" و "اعملي هيكسر الدنيا".





وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.



