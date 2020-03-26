AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بكوميكس.. ياسمين عبد العزيز: هعمل tik tok وافضحكم.. شاهد

الخميس 26/مارس/2020 - 08:01 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها بكوميكس جديد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في صورة من فيلم "تمن دستة أشرار"، مكتوب عليها "ما هو يا تلقوني من الاجازة دي يا هعمل tik tok وافضحكم".

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة، "اه والله هفضحكم"، وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "يسعد قلبك" و "ده هيبقي أحلي تيك توك" و "اعملي هيكسر الدنيا".

وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتجوزوا بقى.. شاهد تعليقات الجماهير على صور ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

حقيقة ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. صور

بنفس التى شيرت.. أحمد العوضى يثير الجدل مع ياسمين عبد العزيز بعد فسخ خطبته

ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها بصورة مع أبطال ونحب تانى ليه

برفقة أصدقائها.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بالأسود على انستجرام

ياسمين عبد العزيز تشارك متابعيها بفيديو جديد.. شاهد

ترشيحاتنا

باحث في علم الفيروسات يكشف حقيقة توصل أمريكا لعلاج كورونا

شاهد.. الشرطة الهندية تضرب مخالفي حظر التجول بالعصي

ننشر أول صور لحادث دهس تريلا لـ سيارات بالطريق الإقليمي في الجيزة

16 متوفى و15 مصابا.. حصيلة جديدة في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بكمين حظر بالجيزة

بكوميكس.. ياسمين عبد العزيز: هعمل tik tok وافضحكم.. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحليب بالكركم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحليب بالكركم؟

مصاب بكورونا يبكي اثنين من زملائه قتلهما الفيروس أمام عينيه

توجيه تهمة إرهابي لشاب أمريكي بسبب كورونا.. شاهد ما فعله