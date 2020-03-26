1046 وفاة و70 ألف إصابة بفيروس كورونا في أمريكا

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة ارتفع إلى 1046، والإصابات نحو 70 ألفًا.









من جانب آخر، أكد الرئيس دونالد ترامب، أن "مدينة نيويورك هي مشكلتنا الأكبر في مجال مكافحة فيروس كورونا".









وأضاف أثناء مؤتمره الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات مكافحة فيروس كورونا في البلاد، "أقوم بكل ما يمكن لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفا هي الأصعب حتى الآن".









وتابع "أمامنا أسابيع عصيبة في نيويورك، بسبب تفشي فيروس والحكومة تعمل ما يمكنها لمساعدة الولاية".









وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على وشك إقرار حزمة المساعدات التي تتضمن إعانات للعمال والعائلات.



