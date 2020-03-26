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أخبار البلد

اهم الاخبار.. مصرع 16 وإصابة 15 آخرين في حادث كمين حظر التجول بالجيزة.. إعلان الطوارئ في 3 ولايات أمريكية بسبب كورونا.. والصين تعلن وفيات جديدة

الخميس 26/مارس/2020 - 07:11 ص
حادث دهس تريلا
حادث دهس تريلا
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من أهم الأخبار خلال الساعات الماضية، وخاصة التي ترتبط بآخر مستجدات فيروس كورونا عالميا، ومتابعة تطبيق حظر التجول بشكل جزئي في مصر.

وفيما يلي أبرز الأخبار:

قالت مصادر أمنية، إن أعداد الوفيات في حادث دهس تريلا لسيارات داخل كمين حظر التجول الطريق الدائري الإقليمي مدينة الصف بالجيزة، ارتفعت لـ ١٦ متوفى و١٥ مصابًا.

رغم توصل مسئولي الأهلي إلى اتفاق مبدئي بتمديد تعاقد السويسري "رينيه فايلر"، المدير الفني للفريق الأول، لموسم جديد لكن تم تأجيل الإعلان لحين وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضي من عدمه خاصة المسابقات المحلية، حيث سيفرض إلغاء مسابقة الدوري أمرًا آخر؛ بمعنى أنه لن يكون هناك نشاط لمدة تزيد عن أربعة أشهر.

أقرَّ مرتكب مجزرة مسجدي نيوزيلندا التي وقعت في مارس من العام الماضي، بالذنب في كل التّهم الموجّهة إليه، بحسب ما أعلنته الشرطة اليوم، الخميس.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتابع التطورات في نيويورك باعتبارها البؤرة الرئيسية لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 81 ألفا و285 شخصًا منذ تفشي الوباء. 



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