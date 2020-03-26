الصين: لا إصابات محلية بكورونا وتسجيل 6 وفيات و67 إصابة وافدة من الخارج

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن جميع الوفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي (الأكثر تضررا بسبب الفيروس وسط الصين)، وأن الحالات الوافدة جاءت بواقع: 18 حالة في شنجهاي و12 في منطقة منغوليا الداخلية و11 في مقاطعة قوانجدونج و6 في كل من بكين ومقاطعة فوجيان و3 حالات في مقاطعة شنشي وحالتان في كل من بلدية تيانجين ومقاطعات تشجيانغ وجيانجسو ويونان وحالة واحدة في كل من مقاطعات شانشي وجيلين وخنان، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة من الخارج المسجلة حتى يوم أمس إلى 541 حالة.





أضافت اللجنة أنه تم تسجيل 58 حالة جديدة مشتبه فيها جميعها وافدة من الخارج، فيما خرج 401 شخص من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 73795 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 164 ليبلغ 1235 حالة، كما أن 14714 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية.





وبنهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 410 حالات إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و30 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و235 حالة في تايوان بما في ذلك حالتا وفاة، فيما خرج 106 مرضى في هونج كونج و10 في ماكاو و29 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.





ومن جهتها، أعلنت سلطات مقاطعة هوبي بوسط الصين أن إجمالي 21046 من العاملين الطبيين من مختلف أنحاء الصين غادروا المقاطعة مع تراجع تفشي فيروس كورونا الجديد هناك.





وأشارت السلطات إلى أنه لا يزال 16558 عاملا طبيا من 139 فريقا طبيا يحاربون الفيروس في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة، التي كانت الأكثر تضررا من الفيروس.





كما أعلنت المجموعة القيادية لمكافحة كوفيد-19 في بلدية العاصمة بكين أن جميع عيادات الحمى في أنحاء المدينة مطالبة بإجراء اختبار الحمض النووي لمرضى الحمى.





كما طالبت العاصمة الصينية جميع القادمين من الخارج ومن زاروا بكين بعد وصولهم عبر موانئ صينية أخرى في غضون 14 يوما، الخضوع للحجر الصحي واختبار الحمض النووي، وسط مواصلة عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 الوافدة من الخارج في الزيادة.





أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم "الخميس"، عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فيما تلقت تقارير عن 6 وفيات و67 حالة إصابة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3290 وفاة و81464 إصابة حتى نهاية يوم أمس.وأبلغت بكين عن 6 حالات إصابة وافدة مؤكدة جديدة بكورونا أمس، ما يرفع إجمالي الحالات الوافدة في المدينة 149 حالة.