تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

قدّمت الإعلامية فرح سعيد والكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لتنشيط الجسم والدورة الدموية في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد على الإطالة العلوية.





وأكد الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديه سواء في المنزل أو العمل.





وقال إن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.





وأضاف خبير اللياقة البدنية أن الإطالات من الأشياء التى لا تحتاج إلى ممارسة تمارين من قبل فهى تشبه اليوجا، منوها إلى أن تمارين الإطالة تنشط الدورة الدموية للجسم وتقلل من الضغط قبل النوم وتزود المدى الحركى وتقلل الإصابات.