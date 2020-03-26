AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 08:50 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قدّمت الإعلامية فرح سعيد والكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لتنشيط الجسم والدورة الدموية في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد على الإطالة العلوية.

وأكد الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديه سواء في المنزل أو العمل.

وقال إن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأضاف خبير اللياقة البدنية أن الإطالات من الأشياء التى لا تحتاج إلى ممارسة تمارين من قبل فهى تشبه اليوجا، منوها إلى أن تمارين الإطالة تنشط الدورة الدموية للجسم وتقلل من الضغط قبل النوم وتزود المدى الحركى وتقلل الإصابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين من صباح البلد لتنشيط الدورة الدموية للجسم.. فيديو

تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

تمارين من صباح البلد لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

تمارين من صباح البلد لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

ترشيحاتنا

أول رد.. محامية «قتيل الفيلا» تكشف علاقة ابنها بـ نانسي عجرم

بـ بنطلون أحمر.. منى ممدوح تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أم تصور طفلها المصاب بكورونا يبكي: هل سأموت يا أمي؟ ..شاهد

في ذكرى ميلاد هالة فؤاد.. تعرف على سبب طلاقها من أحمد زكي

كورونا يهدد الشباب.. وفاة فتاة عمرها 21 عاما لا تعاني أي مرض

سقوط أمطار على القاهرة والجيزة في الساعات الأولى من يوم الخميس ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العصائر والمضاد الحيوي.. 4 أشياء تدمر مناعة الطفل

كيم كارداشيان تطلب المساعدة من جمهورها في الحجر المنزلي .. ماذا قالت؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحليب بالكركم؟