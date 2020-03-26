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اقتصاد

بن برنانكي: كورونا أشبه بعاصفة ثلجية كبيرة أكثر من كونه "كساد عظيم"

الخميس 26/مارس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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وكالات

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبق بن برنانكي إن التوقف الاقتصادي بسبب فيروس كورونا أقرب ما يكون بـ "العاصفة الثلجية الكبيرة" أكثر من كونه كسادًا اقتصاديًا عظيمًا.  

وتولى بن برنانكي رئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي قبل وبعد الأزمة المالية العالمية في 2008،  وكان أول رئيس للبنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة إلى ما يقرب من الصفر ، وقام بن برنانكي بتنفيذ عدد كبير من البرامج أثناء أزمة 2008، والتي تم إعادة إحيائها للتعامل مع الأزمة الحالية. 

وشدد خلال حديثه لـ CNBC على أن ما يحدث الآن مختلف تمامًا عن فترة الكساد الكبير الذي حدث نتيجة صدمات نقدية ومالية ومشاكل بشرية، ومع ذلك، فهو يرى أن له سمات مشابهة لتلك الفترة من حيث الشعور بالذعر والتقلبات إلا أنه أقرب بكثير إلى الكوارث الطبيعية.


وقال برنانكي "أتوقع حدوث ركود اقتصادي حاد قصير الآجل أو هذا ما أتمناه، وسيعتمد ذلك على مدى الضرر الذي سيلحق بالقوة العاملة والشركات خلال فترة توقف النشاط".

وتوقع رئيس الفدرالي الأسبق تعرض الاقتصاد الأمريكي في العالم الجاري إلى ركود حاد، سيتبعه تعافٍ سريع نسبيًا.

وأشاد بن برنانكي بالخطوات التي قام بها جيروم باول الرئيس الحالي للفدرالي وفريقه "كانوا سباقين للغاية" و "عملوا بجد وحققوا تقدما في ما يحدث".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، توصلت إدارة ترامب وزعماء مجلس الشيوخ إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للإغاثة الاقتصادية بقيمة 2 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ ويمرره في وقت لاحق اليوم.

وحذر بن برنانكي من أنه "إذا لم نحصل على الصحة العامة بشكل صحيح" ، فلن تكون هناك سياسة نقدية للاحتياطي الفدرالي أو البيت الأبيض.

وشدد على أهمية السيطرة على فيروس كورونا نفسه حتى تتمكن السياسة من القيام بعملها.

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