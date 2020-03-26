الفلبين تسجل 7 وفيات جديدة بـ فيروس كورونا









وقد أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، الأحد الماضى، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 462.



كانت وزارة الصحة الفلبينية، قالت مؤخرا إن الفلبين سجلت 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل حالات الإصابة بها إلى 380 حالة.

وأعلنت الفلبين أيضا ست حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 25.

وقال وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين، إن بلاده بصدد وقف إصدار التأشيرات للأجانب ومنع كل الجنسيات من الدخول في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.





أفادت فضاية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل، بتسجيل الفلبين 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا.