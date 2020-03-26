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فن

بعد إصابته بـ كورونا.. ظهور جديد لـ إدريس البا من الحجر الطبي

الخميس 26/مارس/2020 - 12:45 م
ادريس البا وزوجته
ادريس البا وزوجته
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شروق ابراهيم
خرج النجم العالمي إدريس ألبا على جمهوره لكي يتواصل معهم بشكل مباشر بعد مرور أسبوع على إعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونشر صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وعلق إدريس ألبا على الصورة قائلا: "أتمنى الخير لكل يتعامل مع هذا الفيروس.. أنا وسابرينا ما زالنا في العزل المنزلي ولا يوجد أنباء جديدة".

وأضاف النجم البريطاني: "الطبيب أخبرني أننى وزوجتي سنكون محصنين لوقت معين بما أن أجسامنا المضادة تحارب هذا". 

واختتم إرديس ألبا رسالته: "أتمنى العودة إلى لندن".

وكانت سابرينا دوور زوجة إدريس ألبا رفضت الابتعاد عنه بعد إصابته بفيروس كورونا وفضلت البقاء معه من أجل رعايته وهو ما أدى إلى إصابتها هي الأخيرة بفيروس كورونا.

بعد إصابته بـ كورونا.. ظهور جديد لـ إدريس البا من الحجر الطبي
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