شاهد.. تعليق صادم من ميدو على تكدس المواطنين بـ المترو

علق أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر النادى السابق، على الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا لتكدس المواطنين بمحطات المترو قبل بداية حظر التجول أمس.
وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر" قائلا: " الحظر بيخلي الناس كلها تحاول تروح في وقت واحد زي الفيديو المنتشر من القاهرة امبارح في المترو ودي اكتر حاجة بتعمل اختلاط وممكن تعرض حياة الناس للخطر!! " .
وأثار مقطع الفيديو غضبًا بين النشطاء في مصر بسبب تكدس المواطنين في إحدى عربات مترو الأنفاق بالبلاد، ما يعد خرقًا لقرار حظر التجوال الذي أعلنته الجهات المسؤولة بدءًا من الأربعاء بجميع المحافظات.