شاهد.. تعليق صادم من ميدو على تكدس المواطنين بـ المترو

علق أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر النادى السابق، على الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا لتكدس المواطنين بمحطات المترو قبل بداية حظر التجول أمس.





وكتب ميدو عبر حسابه على " تويتر " قائلا: " الحظر بيخلي الناس كلها تحاول تروح في وقت واحد زي الفيديو المنتشر من القاهرة امبارح في المترو ودي اكتر حاجة بتعمل اختلاط وممكن تعرض حياة الناس للخطر!! " .



