أعلن وزير الصحة النمساوي ردولف انشوبير، اليوم الخميس، أن حالات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 6 آلاف و100 حالة فيما بلغ عدد حالات الوفيات 42 حالة.





وقال انشوبير - في تصريح اليوم - أن عدد الفحوصات الطبية للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بلغت 36 ألف فحص، موضحا أنه تم تسجيل إصابات في الولايات النمساوية على النحو التالي 89 شخصًا من بورغنلاند و 168 من كارينثيا و 799 من النمسا السفلى و1024 في النمسا العليا و558 حالة في سالزبورغ و 633 في ستريا وفي تيرول 1460 حالة و 422 في فورارلبرغ و735 في فيينا.



