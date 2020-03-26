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رياضة

ميدو يتساءل: ليه دول العالم ماتهددش الصين بوقف أسواق الحيوانات

الخميس 26/مارس/2020 - 05:29 م
ميدو
ميدو
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منار نور
تحدث أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق عن تصدير الصين للأوبئة بين العالم عبر الزمان.

وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏٨٠٪ من الأوبئة على مر التاريخ بدأت من الصين..الناس عندهم زمان كانوا بيموتوا من الجوع فسمحولهم انهم يأكلوا أي حاجه وحيوانات غريبة بعد كده سمحهولهم يعملوا أسواق لبيع الحيوانات دي ومن هنا بدأت معظم الأوبئة ".

وتابع ميدو: "‏سنة ٢٠٠٢ كان في فيروس مشابه لـ كورونا أتنقل من الحيوان للإنسان عن طريق هذه الأسواق في الصين وكان منه ٩٠٠ شخص ولكن عرفوا يسيطروا عليه!! السؤال ليه دول العالم الكبرى ما بتهددش الصين بأنهم لو موقفوش هذه الأسواق وفرضوا قوانين بعدم اكل هذه الحيوانات وتفرض عليهم عقوبات قوية " .

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