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أخبار العالم

حالتا وفاة.. لبنان يعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 01:38 م
لبنان يعلن ارتفاع
لبنان يعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
كشفت السلطات الصحية في لبنان عن تقريرها اليومي بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ مشيرة إلى أنه قد تم تسجيل 35 حالة جديدة بالإضافة إلى حالتي وفاة؛ بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 368 حالة بزيادة 35 حالة عن يوم أمس.

كما سجّلت حالتي وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما في العقد الخامس من العمر والآخر في العقد السابع من العمر.

هذا وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".
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