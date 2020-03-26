تطور مخيف يهدد جميع الأعمار.. وفاة طفل أمريكي وفتاة بريطانية بـ كورونا





ومنذ ظهور فيروس كورونا في الصين، شاع الخبراء حول العالم أن فرص اصابة الشباب والصغار بالفيروس ضئيلة مقارنة بكبار السن بالإضافة الى انعدام فرص حدوث وفيات به بين الصغار، وفقا للمؤشرات التي سجلتها الصين.





وفاة طفل في أمريكا





في تطور مخيف بشأن حالات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء اول حالة وفاة لطفل أقل من 18 عاما، بينا لقيت فتاة انجليزية تبلغ من العمر 21 عاما مصرعها أيضا بسبب الإصابة بفيروس كورونا

فاجأت وزارة الصحة الأمريكية العالم أمس الأربعاء بالإعلان عن وفاة شخص قاصر " طفل" في لوس أنجليس بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويعد الطفل القاصر المجهول الذي لم تقدم الصحة الأمريكية أي معلومات إضافية عنه، أول شخص يقل عمره عن 18 عاما، يلقى مصرعه جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وربما في العالم أجمع.

وبحسب بيانات الصحة الأمريكية سجلت حالات الإصابة خلال أمس 662 حالة في لوس أجليس بين تلك الحالات 10 قُصّر في الـ17 من العمر وأقل.





وفاة فتاة انجليزية

في تطور جديد لمخاطر كورونا في بريطانيا، كشفت وسائل الإعلام البريطانية اليوم، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" يمثل خطرا على الشباب وليس كبار السن فقط.





وتوفيت شابة بريطانية أصيبت بالمرض، رغم صغر سنها وعدم معاناتها أي ظروف صحية سابقة، وبحسب خبراء الصحة، فإن الأغلبية العظمى من المصابين بالفيروس يتعافون منه، فيما يمثل المرض خطورة على حياة المسنين ومن لديهم تاريخ مع أمراض أخرى، لكن الأمر اختلف في حالة كلوي ميدلتون، الشابة صاحبة الـ21 عاما، التي تعد أصغر شخص لا يعاني ظروفا صحية وفقد حياته بسبب فيروس كورونا في بريطانيا.





وكتبت والدة الضحية على حسابها بموقع "فيسبوك": "لكل من يعتقد أنه مجرد فيروس عليه إعادة التفكير في ذلك. أكتب من واقع خبرة شخصية، الفيروس قتل ابنتي صاحبة الـ21 عاما"، وأكدت عائلة الفتاة أنها لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية سابقة.