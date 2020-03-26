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سلي نفسك في البيت .. 4 سناكس صحية ترفع المناعة

الخميس 26/مارس/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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رشا عوني
بدأ الكثيرون الشعور بالملل بعد الحجر المنزلي والمكوث في المنزل طيلة اليوم كنوع من الوقاية من فيروس كورونا، ويقضي الكثير هذه الساعات أمام التليفزيون أو على شاشات الهواتف المحمولة، مع تناول بعض المسليات خاصة وأن الجلوس في المنزل كثيرا يفتح الشهية ويجعلك تشعر بالرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط. 

المسليات أو السناكس مهمة خلال فترة الحجر المنزلي لكن كي تقوي جهازك المناعي يجب أن تبتعد عن المسليات غير الصحية مثل الشيبسي و المياه الغازية وغيرها واستبدالها بسناكس صحية تقوي المناعة .

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نصح موقع healthline بهذه الأنواع من المسليات التي ترفع قدرة الجهاز المناعي ، لذا يفضل الإكثار منها خلال هذه الفترة وهي .. 


١- اللب السوري  وهو يحتوي على نسبة عالية من الحديد والفسفور والزنك والنحاس 

٢- السوداني وهو يحتوي على نسبة على من البروتينات التي تحمي من فقر الدم وترفع المناعة.

٣_ المكسرات وهي صحية وغنية بالدهون الصحية اوميجا ٣ ويفضل تناولها في الإفطار أو العشاء 

٣_الزبادي بالشوفان، حيث أن تناول كوب واحد من الزبادي يوميا له قدرة هائلة على تقوية جهاز المناعة ، فاجعلها عادة يوميا في الأفكار أو العشاء وأضف ملعقة شوفان على الزبادي.

٤_الفواكه وخاصة البرتقال واليوسفي والليمون فهي غنية بفيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم.
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