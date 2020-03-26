استغلي الحجر المنزلي.. 10 طرق للعناية بالبشرة في البيت

بعد تغير الأوضاع الحالية والتزام الجميع بالحجر المنزلي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الذي ضرب العالم كله، يشعر الكثير بالملل خلال فترة المكوث في المنزل لأيام متواصلة لكنها فرصة جيدة للنساء لإعادة الاهتمام بالبشرة وتدليلها بشكل يومي.





كيف تعتنين ببشرتك خلال فترة الحجر المنزلي؟





هناك العديد من طرق العناية بالبشرة سواء بشكل يومي أو أسبوعي، وبما أن لدينا المزيد من الوقت خلال اليوم فالأفضل الاهتمام بالروتين اليومي كي تتخلصي من مشاكل البشرة بطرق طبيعية دون الاستعانة بطبيب الجلدية خلال هذه الفترة.





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الروتين اليومي للعناية بالبشرة :





١- بعد الاستيقاظ اغسلي بشرتك بالغسول المناسب لها أيا كان نوعها.





٢_ لا تستخدمي الصابون في غسل الوجه تماما.





٣_ جففي بشرتك بمناديل ورقية أو منشفة خاصة بوجهك.





٤- استخدمي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.





٥- في منتصف اليوم يمكنك وضع ماسك طبيعي مناسب لنوع بشرتك من المكونات البسيطة المتوفرة لديك مثل العسل و الزبادي و الخيار و الطماطم و النشا وغيرها من المواد الطبيعية المفيدة للبشرة.





٦- احرصي على استخدام مقشر يومي لتجديد خلايا البشرة.





٧- التونر يساعد على نضارة البشرة وترطيبها فاحرصي على استخدامه مرة يوميا.





٩- إذا كنتي تعانين من حب الشباب، فعليكي باستخدام الوصفات الطبيعية خلال فترة الحجر المنزلي، فهي لها فعالية في علاج حب الشباب وخاصة ماسك الخميرة والخل



