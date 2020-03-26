AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

استغلي الحجر المنزلي.. 10 طرق للعناية بالبشرة في البيت

الخميس 26/مارس/2020 - 06:49 م
العناية بالبشرة
العناية بالبشرة
Advertisements
رشا عوني
بعد تغير الأوضاع الحالية والتزام الجميع بالحجر المنزلي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الذي ضرب العالم كله، يشعر الكثير بالملل خلال فترة المكوث في المنزل لأيام متواصلة لكنها فرصة جيدة للنساء لإعادة الاهتمام بالبشرة وتدليلها بشكل يومي.

كيف تعتنين ببشرتك خلال فترة الحجر المنزلي؟ 

هناك العديد من طرق العناية بالبشرة سواء بشكل يومي أو أسبوعي، وبما أن لدينا المزيد من الوقت خلال اليوم فالأفضل الاهتمام بالروتين اليومي كي تتخلصي من مشاكل البشرة بطرق طبيعية دون الاستعانة بطبيب الجلدية خلال هذه الفترة.

اقرأ أيضا 


الروتين اليومي للعناية بالبشرة : 

١- بعد الاستيقاظ اغسلي بشرتك بالغسول المناسب لها أيا كان نوعها. 

٢_ لا تستخدمي الصابون في غسل الوجه تماما.

٣_ جففي بشرتك بمناديل ورقية أو منشفة خاصة بوجهك.

٤- استخدمي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

٥- في منتصف اليوم يمكنك وضع ماسك طبيعي مناسب لنوع بشرتك من المكونات البسيطة المتوفرة لديك مثل العسل و الزبادي و الخيار و الطماطم و النشا وغيرها من المواد الطبيعية المفيدة للبشرة. 

٦- احرصي على استخدام مقشر يومي لتجديد خلايا البشرة. 

٧- التونر يساعد على نضارة البشرة وترطيبها فاحرصي على استخدامه مرة يوميا. 

٩- إذا كنتي تعانين من حب الشباب، فعليكي باستخدام الوصفات الطبيعية خلال فترة الحجر المنزلي، فهي لها فعالية في علاج حب الشباب وخاصة ماسك الخميرة والخل 

١٠- قبل النوم اغسلي وجهك مرة أخرى واستخدمي كريم مرطب  أو جل الصبار أو ماء الورد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 10 خطوات.. طريقة العناية بالبشرة الدهنية

رخيص وآمن.. أفضل ماسك طبيعي للبشرة الدهنية

بمكونات رخيصة.. وصفة منزلية لـ تبييض البشرة في 20 دقيقة

لو عندك مناسبة.. أسرع ماسك لـ تبييض البشرة

ماسك الصباح.. وصفة سريعة لبشرة صافية ونضرة

لو بشرتك دهنية .. 10 حاجات لازم تعمليها كل يوم

ترشيحاتنا

إلغاء جميع رسوم الطرق.. ماذا طلبت الغرفة التجارية من الحكومة؟

التعليم ترد على طلاب الثانوية العامة المتخوفين من النزول للجان الامتحانات بسبب فيروس كورونا

هل يجوز الجهر بقدر بسيط في الصلاة السرية منعا للسرحان .. إعرف الرأي الشرعي

فى ذكرى رحيل شوقى شامخ.. مأساته فى الأيام الأخيرة قبل وفاته

الإجمالي يتخطى 1000 حالة.. 112 إصابة جديدة بـ كورونا في السعودية

وسائل النقل والمواصلات تعمل يومي الجمعة والسبت من 6 صباحا لـ 6 مساء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصابة بـ كورونا تودع عائلتها عبر الهاتف بعد تدهور حالتها الصحية

حل مبتكر.. شاب يستعين بـ كلب لشراء احتياجاته خلال العزل الصحي.. شاهد

سلي نفسك في البيت .. 4 سناكس صحية ترفع المناعة