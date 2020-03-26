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تعليم

التعليم العالي: أخصائيون اجتماعيون ونفسيون للطلاب الوافدين بالمدن

الخميس 26/مارس/2020 - 05:25 م
الدكتورة رشا كمال
الدكتورة رشا كمال
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نهلة الشربيني
قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإدارة تقدم للوافدين بعض الأنشطة الترفيهية لتشجيعهم علي المذاكرة والتخفيف من وطأة الخوف والفزع من أزمة كورونا وبعدهم عن أسرهم، كما أن هناك متابعة دورية للوضع من خلال مكاتب الوافدين بالجامعات.

وأضافت في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن الوزارة  تطمئن على كافة الخدمات المقدمة والرعاية الصحية للطلاب بالإضافة إلى التواصل مع المكاتب الثقافية التابعة للسفارات فهي دايما في تواصل مع الوزارة للاطمئنان على كافة الإجراءات المتخذة لحماية الطلاب وتقديم كافة سبل الوقاية واستمرار منظومة التعليم عن بعد.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للوافدين، إلى أنه يتم الاطمئنان علي الطلاب من إدارات المدن الجامعية حول الأطعمة المقدمة والرعاية من الأطباء المتواجدين في المدينة ففي حالة شعور اي طالب بأي إرهاق أو تعب يكون هناك أطباء بالتنسيق مع نواب الجامعات ويتم الاستجابة الفورية لهم.


وأكدت أن المدن الجامعية يوجد بها أخصائيون اجتماعيون ونفسيون لمتابعة الحالة النفسية لهم، ويتم التواصل مع الطلاب بأكثر من طريقة، مشيرة إلى أن الإدارة تقدم لهم مبادرة احنا "معاك في كل مكان" ليتواصلوا معانا في حالة حدوث أي مشكلة وتسهيل أي إجراء.
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