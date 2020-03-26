هل يجوز الصلاة بالكمامة للعاملين في المستشفيات بسبب كورونا

وأضاف وسام،: خاصة أنه فى المستشفيات حاليا يتعرض الأطباء لمهالك، وهم الآن على ثغر من الجهاد، للحفاظ على أنفس الناس، ويسارعوا فى إنقاذهم من الأخطار، لذا نعم يجوز هذا، فى حالة خيفة أن يكون الفيروس فى الأرض أو غير ذلك، بما قد ينقل العدوى، وهو أمر جائز ولا شئ فيه.





كيف تحصل على ثواب صلاة الجماعة في المنزل بسبب كورونا.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز أن يؤم الرجل أهل بيته للصلاة في المنزل ، وسيدنا معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى أهله فيؤمهم، وهذا الامر مستحب مادام قد أغلقت المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف: يصلي جماعة إذا كان معه صبيان الولد يمين أبية، والسيدات خلف الرجال في الصلاة.





هل يجوز صلاة الغائب على أرواح المسلمين الذين ماتوا بسبب فيروس كوونا؟.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أنه يجوز ولا شيء في ذلك.





وفي سياق آخر ، أكد الدكتور مبروك عطية، أن الإنسان غال جدا عند خالقه ولأجل حرمة حياة المسلمين يجوز أن تغلق المساجد.





وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه لو أتى رمضان ولم تكشف هذه الأزمة وقال الأطباء إنه من الخطورة أن يظل ريق الصائم جافا، وثبت علميا أن جفاف ريق الإنسان فيه خطورة وجب عليه الفطر في نهار رمضان.



