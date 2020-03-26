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ديني

هل يجوز الصلاة بالكمامة للعاملين في المستشفيات بسبب كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 04:53 م
هل يجوز الصلاة بالكمامة
هل يجوز الصلاة بالكمامة للعاملين في المستشفيات بسبب كورونا
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محمود ضاحي

هل يجوز الصلاة بالكمامة لممرضة تعمل مع حالات مشتبه بكورونا وذلك لدواعي الوقاية... سؤل ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز أن تصلى بالماسكات والكمامات والواقى، لأن الضرورة هنا مقدرة ومعتبرة، وقد يكون هذا واجبا، فإذا وصل الأمر للخوف من انتشار وباء، والإصابة به، فهذا جائز.
 
وأضاف وسام،: خاصة أنه فى المستشفيات حاليا يتعرض الأطباء لمهالك، وهم الآن على ثغر من الجهاد، للحفاظ على أنفس الناس، ويسارعوا فى إنقاذهم من الأخطار، لذا نعم يجوز هذا، فى حالة خيفة أن يكون الفيروس فى الأرض أو غير ذلك، بما قد ينقل العدوى، وهو أمر جائز ولا شئ فيه. 

قالت دار الإفتاء، إن أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد إذا كان حال عدم العذر مداومًا عليها؛ قال ﷺ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ».

كيف تحصل على ثواب صلاة الجماعة في المنزل بسبب كورونا.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز أن يؤم الرجل أهل بيته للصلاة في المنزل، وسيدنا معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى أهله فيؤمهم، وهذا الامر مستحب مادام قد أغلقت المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: يصلي  جماعة إذا كان معه صبيان الولد يمين أبية، والسيدات خلف الرجال في الصلاة.

هل يجوز صلاة الغائب على أرواح المسلمين الذين ماتوا بسبب فيروس كوونا؟.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أنه يجوز ولا شيء في ذلك.

وفي سياق آخر ، أكد الدكتور مبروك عطية، أن الإنسان غال جدا عند خالقه ولأجل حرمة حياة المسلمين يجوز أن تغلق المساجد.

وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه لو أتى رمضان ولم تكشف هذه الأزمة وقال الأطباء إنه من الخطورة أن يظل ريق الصائم جافا، وثبت علميا أن جفاف ريق الإنسان فيه خطورة وجب عليه الفطر في نهار رمضان.

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