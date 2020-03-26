15 شخصية و5 كيانات.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على إيران.





ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، شملت العقوبات 15 شخصية وخمسة كيانات في إيران وذلك ضمن إطار برنامج "مكافحة الإرهاب".





وتأتي العقوبات في الوقت الذي تطالب فيه إيران بتخفيف العقوبات وسط انتشار الفيروس كورونا الجديد، وتتزامن العقوبات مع تجدد الاشتباكات بين القوات الدولية والميليشيات المدعومة من إيران في العراق.





وأكدت إيران أنها في وضع اقتصادي صعب وتحتاج بشدة إلى المال والأدوية، خاصة مع تفشي كورونا لكن الحصار الاقتصادي عليها بسبب العقوبات يعيقها من ذلك.