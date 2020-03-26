شهران تموين مقدم وتأجيل فاتورتين كهرباء.. مقترحات برلمانية لدعم محدودي الدخل

توالت مقترحات النواب لدعم محدودي الدخل في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، خاصة في ظل إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة الأزمة، وآخر هذه المقترحات صرف شهرين مقدم من المقررات التموينة في المقابل تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء لمدة شهرين.





البداية كانت من النائبة ايناس عبد الحليم، التي طالبت وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بصرف شهرين من المقررات التموينية أبريل المقبل، وذلك لتقليل زحام المواطنين عند أماكن صرف المقررات التموينية، خاصة وأن المواطنين سيتوافدون بكثرة بداية الشهر المقبل، لدخول شهر رمضان الكريم.





وأوضحت عبد الحليم، في مقترحها، أن صرف شهرين معا من المقررات التموينية سيساهم في عدم خروج المواطنين بكثرة من المنازل، ويضمن عدم الزحام أمام المحال بما يضمن عدم تكدس المواطنين ومن ثم إنشاء تجمعات تزيد من فرص الإصابة بالفيروس.





في سياق متصل، تقدم النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء، والدكتور محمد شاكر، لإرجاء تحصيل فواتير الكهرباء خلال الشهرين المقبلين، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





ونص طلب الإحاطة على إرجاء دفع المواطنين بمختلف شرائحهم، فواتير الكهرباء، لمدة شهرين، على أن يتم تقسيط هذين الشهرين على 6 أشهر فيما بعد، لدعم المواطنين ضد الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.