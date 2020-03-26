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أخبار البلد

القاهرة كما لم تشاهدها من قبل.. صور

الخميس 26/مارس/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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رنا أشرف _عدسة: عمرو سيد - ايهاب عيد
تعتبر القاهرة من أكثر المدن ازدحاما وتلوثا بسبب النشاط السكانى. ولكن فى مشهد لا يتكرر كثيرا ننشر صورا للقاهرة  وهى فارغة من السكان وكأنها قطعه من أوروبا.


مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن حظر تجوال فى كل محافطات مصر من الساعة السابعة مساء الى الساعه السادسة صباحا، ظهرت القاهرة خالية من المارة وعادت معالمها إلى الزمن الجميل.


قرار حظر التجول يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، ولحماية المواطنين من أية أخطار قد يتعرضون لها.


وحذرت وزارة الداخلية من عقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وتصل إلى الحبس، في حالة خرق حظر التجوال.


والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.


وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

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