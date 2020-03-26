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أخبار العالم

أسواق السعودية تتخذ إجراء جديدا لمنع كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 06:02 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
أصدرت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات- إلزامًا لمراكز التسوق التجارية، بوضع مسافة تَبَاعد كافية بين كل متسوق وآخر، فى مواصلة سلسلة الإجراءات التى تتخذها المملكة العربية السعودية على عاتقها.

وتَضَمّن الإلزام وضعَ المسافات بين المتسوقين أثناء وقوفهم عند صناديق المحاسبة وعند الرفوف، وتكون بمسارات مرسومة على الأرضيات ومخططة بدقة واضحة.


وأكد المشرف العام على البلديات الفرعية بالأمانة المهندس عبدالله الزايدي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تستهدف الحفاظ على الصحة العامة ومنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" والتصدي له.

وقال "الزايدي": تواصل الأمانة -ممثلة في البلديات الفرعية- اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ منها إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحلات التجارية بارتداء الكمامة الطبية والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحث المتسوقين على تعقيم أيديهم أثناء وبعد عملية التسوق.

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