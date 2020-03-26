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أخبار البلد

مؤسسة أبو العينين تدعم متضرري كورونا بالمفروشات والمطهرات ورش المنازل.. صور

الخميس 26/مارس/2020 - 06:40 م
مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين
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صدى البلد
انطلقت قوافل تكافل وتراحم التي أعلنت عنها مؤسسة أبو العينين لدعم الأسر من محافظة الجيزة والمحافظات الأخرى ومساعدة العمالة اليومية لسد احتياجاتهم الأساسية.

وجابت قوافل الخير التابعة لـ مؤسسة أبو العينين عددا من المحافظات والقرى مثل قريه الديسمى بالصف بالجيزة وبعض قرى محافظة بني سويف مثل الأمل وسنور وعدد من قرى محافظة المنوفية لتوزيع المواد الغذائية والمفروشات والكمامات والمطهرات وتطهير المنازل والشوارع حفاظا على أرواح الأهالي.

وتواصل مؤسسة أبو العينين إطلاق القوافل حتى الانتهاء من الفيروس المستجد، حيث إن المؤسسة نشأت منذ 40 عاما بهدف معاونة الناس والإسهام في رفع المعاناة عنهم لاسيما من أهلنا من البسطاء ومحدودى الدخل ومن الأيتام والأرامل والأسر الأكثر احتياجا.

وأكدت المؤسسة أن العالم يمر بأزمة صحية غير مسبوقة لكننا بإذن الله وبفضل تكاتفنا وتراحمنا وتعاوننا سنعبرها وسنصبح أفضل وأقوى مما كنا.

من جهتها، وجهت نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الشكر للشعب المصرى على وعيه ووطنيته وإلتزامه بقرارات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

تأتي قوافل مؤسسة أبوالعينين في إطار الجهود التي يقوم بها النائب محمد أبو العينين ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية لمساندة جهود الدولة بكافة مؤسساتها فى التصدى لفيروس كورونا وحماية صحة وسلامة الشعب المصرى.

كما يأتي ذلك في إطار المسئولية الاجتماعية للنائب محمد أبو العينين والجهود المتواصلة لمؤسسة أبو العينين الاجتماعية في كفالة ورعاية الأسر الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء عنهم ومساعدة المتضررين من الأحداث التي تمر بها البلد من تداعيات فيروس كورونا وسوء الأحوال الجوية.

حفظ الله مصر ووقى شعبها من كل شر ومكروه.
مؤسسة أبو العينين تدعم متضرري كورونا بالمفروشات والمطهرات ورش المنازل.. صور
مؤسسة أبو العينين تدعم متضرري كورونا بالمفروشات والمطهرات ورش المنازل.. صور
مؤسسة أبو العينين تدعم متضرري كورونا بالمفروشات والمطهرات ورش المنازل.. صور
مؤسسة أبو العينين تدعم متضرري كورونا بالمفروشات والمطهرات ورش المنازل.. صور
مؤسسة أبو العينين تدعم متضرري كورونا بالمفروشات والمطهرات ورش المنازل.. صور
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