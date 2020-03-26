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أخبار العالم

غرامات قاسية على مخالفي قواعد الحجر الصحي في روسيا

الخميس 26/مارس/2020 - 07:37 م
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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على صالح
تبنت الحكومة الروسية تعديلات اليوم الخميس، تحدد غرامة قصوى على مخالفات الحجر الصحي التي تؤدي إلى الوفاة، لتصل لنحو 300000 روبل اي ما يعادل 3890 دولارًا للمواطنين العاديين و500000 روبل بقيمة 6483 دولارًا للمسؤولين.


ووفقًا للتعديلات في موسكو، فإن خرق الحجر الصحي أثناء الطوارئ أو عندما يكون هناك خطر بسبب انتشار المرض الذي يشكل خطرًا على الآخرين، وكذلك أثناء الحجر الصحي الرسمي في المنطقة ذات الصلة، ويُعاقب بغرامة من 15000 إلى 40000 روبل (194 دولارًا - 519 دولارًا) للمواطنين ومن 50000 إلى 150000 روبل (648 دولارًا - 1،945 دولارًا) للمسؤولين.

وإذا نتج عن خرق الحجر الصحي ضرر خطير للصحة العامة أو تسبب في وفاة شخص ما ولكنه لم ينطو على جريمة جنائية، فإن الغرامة ستتراوح بين 150،000 و 300000 روبل للمواطنين، و 300000 إلى 500000 روبل للمسؤولين.

وفقًا للبيانات الأخيرة التي قدمها مركز الاستجابة للفيروس التاجي الروسي، تم تسجيل 182 حالة جديدة من COVID-19 في 18 منطقة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، مع وصول العدد الإجمالي الآن إلى 840 حالة، واثنين من الوفيات المتعلقة بعدوى الفيروس التاجي.

في الوقت نفسه، تم تسريح تسعة أشخاص من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد وهم يتعافون من COVID-19، وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا 38 شخصًا.
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