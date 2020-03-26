بعد إجراءات الحكومة.. أسامة هيكل: المواطن يتحمل العبء الأكبر فى مواجهة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة تبادر حاليا بمنح المعلومة الدقيقة للإعلام فى أسرع وقت ممكن، لذا نجح فى طرح العديد من الأزمات، مثل أزمة الطقس السيئ قبل فترة.





جاء ذلك تعليقا على شكر الرئيس السيسى للاعلام المصرى الأحد الماضى.





وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج " حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد،تقديم الاعلامى مصطفى بكري، تم عقد مؤتمر صحفى واذاعته للوزراء المعنيين بإدارات أزمة الطقس السيئ، الشعب استجاب لتفادي أزمة الأمطار عندما شعر أن الحكومة منحته المعلومات الدقيقة، وحافظت من خلال معلوماتها على أرواح أعداد كبيرة من المواطنين.

وتابع :" الناس ما نزلتش خلال أزمة الأمطار وبالرغم من كده كان فيه حالات وفيات، لو الناس نزلت كان هيكون فيه خساير فى الارواح بالآلاف".





وأكد هيكل، أن الحكومة تتبع منهجا جديدا أن يكون المواطن شريكا لها فى التصرفات، لافتا إلى ان منهج طرح الحكومة للمعلومات والتواصل مع المواطنين استشعرناه خلال أزمة فيروس كورونا،والمواطن يتحمل العبء الأكبر فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، فالحكومة اتخذت كافة الإجراءات الممكنة.





وأشار وزير الدولة للإعلام، أن إلتزام المواطنين خلال الفترة القادمة بإجراءات الحكومة يعني تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا.