AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالتعاون مع الزراعة.. مدينة الإنتاج الإعلامي تعقم منشآتها.. صور

الخميس 26/مارس/2020 - 08:17 م
تطهير وتعقيم مقرات
تطهير وتعقيم مقرات مدينة الإنتاج الإعلامي
Advertisements
حمادة خطاب

عقمت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، برئاسة أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، منشآت مدينة الإنتاج الإعلامي، كإحدى المؤسسات الحيوية المهمة في الدولة.


وتضم مدينة الانتاج الإعلامي العديد من الاستديوهات التي ينطلق منها أشهر القنوات الفضائية العربية والمصرية، والعديد من المقرات الإدارية والمراكز العلمية والتدريبة.


وبحسب بيان، الخميس، جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقًا للاتفاق الذي تم بين أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة.

بالتعاون مع الزراعة.. مدينة الإنتاج الإعلامي تعقم منشآتها.. صور
بالتعاون مع الزراعة.. مدينة الإنتاج الإعلامي تعقم منشآتها.. صور
بالتعاون مع الزراعة.. مدينة الإنتاج الإعلامي تعقم منشآتها.. صور
بالتعاون مع الزراعة.. مدينة الإنتاج الإعلامي تعقم منشآتها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاء أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بدبى

أسامة هيكل يتحدث عن وزارة الإعلام للمرة الأولى: كانت مطلبا مُلحا.. وحجب المعلومات سباحة ضد التيار

وزير الدولة للإعلام: دور كبير للإعلام في تنمية ودعم قدرات الدول العربية

تفاصيل استقبال أسامة هيكل لوفد إعلامي من 9 دول عربية

وزير الإعلام يكشف حقيقة نزول دبابات الجيش الى الشوارع..فيديو

أسامة هيكل في ضيافة أهل مصر على قناة سكاى نيوز غدا

ترشيحاتنا

طبيب هارفارد الأمريكية يوضح معلومة جديدة عن كيفية انتشار فيروس كورونا

سلي نفسك في البيت .. 4 سناكس صحية ترفع المناعة

قرارات مهمة تحسم مصير امتحانات الاعدادية والثانوية العامة والدبلومات.. بعد قليل

تعرف على نص خطاب رئيس صن داونز للخطيب

علاوة خاصة وحافز إضافي.. قرارات مجلس الوزراء اليوم

أهلهم تعرفوا على أشلائهم.. قرار من النيابة بشأن جثامين ضحايا حادث دهس تريلا لسيارات كمين الحظر في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. شاهد إطلالة سلمى أبو ضيف في الحجر الصحي

بالأحضان.. حلا شيحة ونسرين أمين تكسران قواعد الوقاية من كورونا

التأكد من إصابة رضيع عمره 3 أسابيع بـ كورونا في نيويورك.. تفاصيل