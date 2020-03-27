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اقتصاد

200 مليار جنيه تكلفة مليون شقة لمحدودى الدخل.. اعرف التفاصيل

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:02 ص
شقق إسكان اجتماعى
شقق إسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
كشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن قيمة التكلفة المباشرة لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" عند اكتماله والتى تصل إلى نحو 200 مليار جنيه تقريبا.

وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن هذه التكلفة تعادل تكلفة البناء والدعم المالى ودعم الفائدة فحسب.

وتابعت أن قيمة الأرض وتكلفة المرافق السيادية لا تتضمنها الوحدات، لأن الأراضى نحصل عليها مجانا من المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذا الرقم تقريبي وهو يعادل تكلفة بناء مليون وحدة سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل الذى تنفذه الدولة حاليا، وحاليا يصل معدل الوحدات المنفذة لنحو نصف مليون وحدة، وهناك نحو 200 ألف وحدة سكنية أخرى فى مراحل التنفيذ المختلفة.
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