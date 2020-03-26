AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدى البلد يكشف حقيقة تعرض أحمد حسن لـ حادث سير .. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 09:30 م
احمد حسن
احمد حسن
Advertisements
عمرو ابوبكر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو خلال اصطدام سيارة أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق ، وعميد لاعبي العالم بإحدى السيارات على الطريق.

وتواصل موقع صدى البلد مع الصقر ليكشف حقيقة الأمر ، موضحا ان أحد أصدقائه تعرض لحادث ، واتصل به ، فتوجه إليه مسرعا للاطمئنان عليه ، وفي تلك اللحظات ، التقط بعض المتواجدين فيديو وتداوله عبر صفحات السوشيال ميديا.

وأكد أحمد حسن أنه بخير ، ولا صحة مطلقا لما تردد بأنه تعرض لحادث ، مطالبا الجميع بالتأكد من الخبر قبل نشره خاصة ، تلك الأنباء التي تصيب أسرة الشخص وأصدقائه بالخوف.

جدير بالذكر أن أحمد حسن أنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.

وتوج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده الـ36.. أحمد الأحمر يحطم الأرقام القياسية في التتويج بالبطولات

أبرزهم قلة والسد العالي .. 5 لاعبين سودانيين تألقوا بقميصي الأهلي والزمالك

عاش ثابت ومات بطلا.. حكايات وشعارات من حياة أسطورة الأهلي في ذكرى وفاته الـ 15

أحمد حسن: الزمالك فاجئنا أمام الترجي وفوزه انتصار لمصر

أحمد حسن: رمضان صبحي وحسين الشحات يحصلان على أعلى رواتب في الأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

رسميا .. استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة

إعلامية: الكويت تواجه فيروس أخطر من كورونا

للمرة الأولى.. وباء كورونا يطيح بحكومة دولة أوروبية

وزير التربية والتعليم: أنشطة تعليمية لطلاب التعليم الفنى وتخصيص قناة على نايل سات

بينها حد أدنى للعلاوة الدورية.. الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم

منها تعطيل مصالح العمل.. وزير الإعلام: لو وصلنا لأكثر من 1000 إصابة قد نتخذ قرارات عنيفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور تفقد رئيس الوزراء بعض الأكمنة لمتابعة حظر التجول

قصيها فورا.. الأظافر الطويلة أسرع وسيلة لانتشار فيروس كورونا

بسبب الأمير تشارلز.. حقيقة إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا