صدى البلد يكشف حقيقة تعرض أحمد حسن لـ حادث سير .. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو خلال اصطدام سيارة أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق ، وعميد لاعبي العالم بإحدى السيارات على الطريق.





وتواصل موقع صدى البلد مع الصقر ليكشف حقيقة الأمر ، موضحا ان أحد أصدقائه تعرض لحادث ، واتصل به ، فتوجه إليه مسرعا للاطمئنان عليه ، وفي تلك اللحظات ، التقط بعض المتواجدين فيديو وتداوله عبر صفحات السوشيال ميديا.





وأكد أحمد حسن أنه بخير ، ولا صحة مطلقا لما تردد بأنه تعرض لحادث ، مطالبا الجميع بالتأكد من الخبر قبل نشره خاصة ، تلك الأنباء التي تصيب أسرة الشخص وأصدقائه بالخوف.





جدير بالذكر أن أحمد حسن أنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.



