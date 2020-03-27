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مرأة

يحارب الزهايمر والشيخوخة.. فوائد صحية مذهلة لتناول زيت الزيتون يوميا

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:31 ص
فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون
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نهى هجرس
يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفوائد التى يحتاجها الانسان فى حياته اليومية،  زيت الزيتون غنى بالعديد من الفيتامينات المقوية للصحة، و

وذكرت الدكتورة سهام سوقية استشارى التغذية فوائد زيت الزيتون الصحية فى منشور على صفحتها الشخصية على الفيس بوك

 أهم فوائد تناول زيت الزيتون .


1- الحفاظ على صحة القلب والشرايين

-  يساهم فى حفض مستوى الكولسترول السيء، ورفع مستوى الكولسترول الجيد
- يساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين وحمايتها من الجلطات
- يساعد على جعل الشرايين أكثر مرونة مما يساعد في مقاومة السكتات الدماغية والقلبية

2- يساهم في تحسين مستوى الذاكرة 

يحتوى  زيت الزيتون على مادة البوليفينو، ومواد تحارب الجذور الحرة وتقلل الاكسدة في خلايا الدماغ ومن اهمها فيتامين هـ
أيضا لزيت الزيتون دور مهم في مكافحة الزهايمر

3- يحارب علامات الشيخوخة ويساهم في تعزيز صحة البشرة 
- يحتوى الزيتون على حمض الأوليك وجد له خواص في المحافظة على البشرة ومرونتها وحفظ رطوبتها ونعومتها
 زيت الزيتون غنى بمضادات الأكسدة القوية أيضا مثل فيتامين ه، بالتالي يتم القضاء على الجذور الحرة ومكافحة
- يقلل علامات الشيخوخة والتجاعيد والترهلات والمحافظة على البشرة ناعمة وصحية

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4- مفيد أيضًا للجهاز الهضمي 

- زيت الزيتون يقوي المعدة ويساعد على تسهيل عملية الهضم
- وقد يساعد في عديد من الأحيان في علاج الإمساك

5- يمد الجسم بالطاقة 

- بما أن حصة زيت الزيتون وهي الملعقة الصغيرة تحوي ما يقارب 5 غ من الدهون المفيدة و45 سعر حراري فهي تقلل الجوع عند تناولها وتساعد على الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناول لاحقا وخاصة السكريات

6- يساهم في السيطرة على الشهية 

- الأحماض الدهنية غير المشبعة الاحادية التي يحتويها الزيتون تعتبر بطيئة الهضم مما يعمل على تحفيز هرمون كوليسيستوكينين
/ هرمون الشبع / في الجسم

كما أن هذه الأحماض الدهنية تساعد على تشجيع حرق الدهون في الجسم عن طريق تحفيز افراز مادة كميائية تدعى اديبونيكتين




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