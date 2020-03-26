الكشف عن حقيقة فيديو ممارس صحي سعودي يرفض احتضان ابنه بسبب فيروس كورونا

كشفت صحيفة "عكاظ" السعوية، اليوم الخميس، حقيقة مقطع فيديو متداول على السوشال ميديا لممارس طبي سعودي رفض عناق ابنه عند دخوله منزله بعد عودته من عمله، خوفا عليه وأسرته من انتقال عدوى فايروس كورونا.









وقالت الصحيفة إنها تواصلت مع صاحب المقطع المتداول، والذي أثار تفاعلا كبيرا على السوشال ميديا السعودية، وهو الممارس الصحي بمستشفى الملك سلمان في مدينة الرياض ناصر علي الشهراني.









ونقلت الصحيفة عن الشهراني قوله إن الهدف من المقطع كان توعية المواطنين والمقيمين بمخاطر فايروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتعليمات وزارة الصحة، إضافة إلى محاكاة الواقع اليومي للممارسين الصحيين أثناء ذهابهم إلى منازلهم بعد انتهاء العمل وانتظار أطفالهم لاستقبالهم.









وأضاف الشهراني أنه يتواصل مع زوجته قبل وصوله للمنزل طالبا منها إبعاد الأطفال عن استقباله حتى يتخلص من ملابسه والقيام بتنظيف اليدين وتعقيمها والاستحمام، مشيرا إلى أنه يجب على جميع الزملاء الممارسين الصحيين عدم الاقتراب من أطفالهم وأسرهم إلا بعد غسل اليدين وعمل الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفايروس.









وأكد الممارس الصحي أن جميع الممارسين يتخلصون من القفازات والكمامات بطريقة صحيحة أثناء الخروج من المستشفى. وقدم الشهراني شكره للقيادة الحكيمة وإلى وزير الصحة للجهود المبذولة لمكافحة فايروس كورونا، وإلى مدير المستشفى لقيامه بجولات ميدانية يومية على أقسام المستشفى بهدف تطمين الكادر الصحي وسلامة بيئة العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى. ووجه الشهراني رسالة عبر «عكاظ» طالب من خلالها الجميع باتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة، والبقاء في المنازل، للحد من انتشار فايروس كورونا.



