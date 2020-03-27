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حوادث

بدء أعمال مرافق المترو.. إغلاق شارع الهرم لمدة 3 أيام

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع الهرم جزئيًا أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام تبدأ من غد الجمعة وحتى الأحد المقبل.

ويرجع الاغلاق الجزئي الي سرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع " حيث سيتم بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة نقل مرافق "الكهرباء" والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع".

وتبدأ الأعمال من يوم الجمعة الموافق 27/3/2020 وحتى يوم الأحد الموافق 29/3/2020 ، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 صباحًا فقط طوال أيام العمل.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لإرشاد المارة والمركبات بمحيط منطقة الأعمال.
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