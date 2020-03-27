صدى البلد ينشر الروابط الإلكترونية الخاصة بالمقررات الدراسية لـ 17 كلية بجامعة الفيوم

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أنه في إطار متابعة الجامعة لتفعيل استراتيجية التعليم الإلكتروني فقد تم تجميع الروابط الإلكترونية الخاصة بكليات الجامعة والتي تم نشر المقررات الدراسية عليها لجميع الفرق .





وذلك حتى يتسنى للطلاب الدخول عليها بكل يسر وسهولة ولضمان حسن سير التعليم الإلكتروني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد..













ويوجه رئيس جامعة الفيوم الطلاب بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لما يتم نشره على الروابط الإلكترونية الخاصة بكلياتهم والمتابعة الفعالة مع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.









وأشار أ.د أحمد جابر شديد أن الروابط الإلكترونية الخاصة بالمقررات الدراسية لكليات جامعة الفيوم تتضمن الآتي:-





كلية الحاسبات والمعلومات









كلية الصيدلة









كلية العلوم









كلية طب الأسنان









كلية الهندسة













كلية دار العلوم









كلية الآثار









كلية الآداب

















كلية التربية النوعية













كلية التربية الرياضية









كلية التربية للطفولة المبكرة









كلية التربية









كلية التمريض









كلية الخدمة الاجتماعية









كلية الحقوق









كلية الزراعة









كلية السياحة والفنادق















