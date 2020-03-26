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تعليم

التعليم: إعلان جداول امتحانات أولى و2 ثانوي الأسبوع المقبل

الخميس 26/مارس/2020 - 11:27 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للصف الأول الثانوي فسيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يؤدي  طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم إعلان جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي الأسبوع المقبل.
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