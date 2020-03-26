مشاورات مكثفة في الجبلاية للانتهاء من مستحقات الحكام الأحد

يجري مسئولو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اتصالات واجتماعات مكثفة من أجل الانتهاء من حصر مستحقات الحكام والبدء في صرفها خلال الأيام المقبلة وإنهاء هذا الملف تماما.





ويتواصل مسئولو الجبلاية مع مختلف المعنيين بالأمر داخل الاتحاد لعمل حصر شامل للحكام والمبالغ المستحقة لهم للبدء في صرفها على الفور.





أكد محمد فضل عضو مجلس الاتحاد أن اللجنة التي تدير الجبلاية تسعى بكل قوة لحل مشاكل الحكام وتوفير كل السبل لنجاحهم والحفاظ على كرامتهم ومساعدة جميع أطراف المنظومة الكروية مشددا على أنه يأمل الانتهاء من حصر مستحقات الحكام قبل يوم الأحد المقبل ليبدأ صرفها تباعا لهم بداية الأسبوع الجديد.



