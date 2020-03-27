ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا ضد كورونا وسوف نهزمه

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، إن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بمكافحة تفشي فيروس كورونا.





وأوضح ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول تطورات الفيروس: "احرزنا تقدمًا كبيرًا ضد كورونا وسوف نهزمه، وهدفنا استنباط الحلول وليس استعراض المشاكل فقط".





ومساء أمس، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة الامريكية،تجاوز عدد الإصابات في الصين وإيطاليا، حيث وصلت الإصابات بها إلى ما يقارب الـ 82 ألف إصابة.





وتسعى الولايات المتحدة للتعامل مع تفشي الفيروس التاجي الذي أصاب بالفعل 375498 شخصًا في 195 دولة وحصد أرواح 16362 شخصًا.



