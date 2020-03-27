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محافظات

شباب منية سندوب بالدقهلية يواصلون تعقيم قريتهم .. ويطهرون السيارات المارة

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
واصل أمس الخميس لليوم السابع على التوالى شباب قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية حملتهم لتطهير وتعقيم شوارع القرية ومداخل المنازل والمحلات في إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ودعم جهود الدولة عن طريق المشاركة المجتمعية.

فيما قام الشباب بالاستمرار فى تطهير شوارع القرية كاملة بالإضافة إلى تطهير مداخل المنازل وواجهاتها والشوارع حاملين معدات الرش على ظهروهم  وسط اشاده وتشجيع من اهالى القريه لهم .

وتوجهوا أيضا الى الطريق السريع امام القريه والذى يسمى بطريق المنصورة القاهرة  ويربط مدينة المنصورة بعدة مراكز ومدن اخرى ويربط  المحافظة بعدة محافظة  اخرى وقاموا بتطهير السيارات الماره على طريق كما قاموا بتطهير الحواجز الحديدية وسيارات الشرطة المتواجده على كمين القرية وس اشاده من قائدى ومستقلى السيارات ورجال الشرطة.

وأكد الشباب المشاركون في عمليات التطهير أنهم يقومون بتوفير أجهزة الرش ومواد التطهير فيما بينهم عن طريق الجهود الذاتية ومساعدات أهالي القرية لهم بالمواد والدعم المعنوي مرحبين بأى شخص من القرية يرغب فى الانضمام للحملة والتى تزداد يوما بعد يوم معلنين استمرارهم لحين زال الأزمة.

كما قاموا الشباب بالتوعية عن طريق مكبرات الصوت لأهالى القريه بضرورة الالتزام بالاجراءات الواقئية داخل منازالهم وتطهيرها باستمرار وكذا الالتزام بقرارات الحكومه التى تصدرها فى اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنها قرارات الحظر الاخيره للمحلات والسيارات والمواطنين .
شباب منية سندوب بالدقهلية يواصلون تعقيم قريتهم .. ويطهرون السيارات المارة
شباب منية سندوب بالدقهلية يواصلون تعقيم قريتهم .. ويطهرون السيارات المارة
شباب منية سندوب بالدقهلية يواصلون تعقيم قريتهم .. ويطهرون السيارات المارة
شباب منية سندوب بالدقهلية يواصلون تعقيم قريتهم .. ويطهرون السيارات المارة
شباب منية سندوب بالدقهلية يواصلون تعقيم قريتهم .. ويطهرون السيارات المارة
شباب منية سندوب بالدقهلية يواصلون تعقيم قريتهم .. ويطهرون السيارات المارة
شباب منية سندوب بالدقهلية يواصلون تعقيم قريتهم .. ويطهرون السيارات المارة
شباب منية سندوب بالدقهلية يواصلون تعقيم قريتهم .. ويطهرون السيارات المارة
شباب منية سندوب بالدقهلية يواصلون تعقيم قريتهم .. ويطهرون السيارات المارة
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