الشرطة السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة مصاب بكورونا يبصق على السيارات

كشفت شرطة منطقة حائل السعودية، اليوم الجمعة، أن المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل ويظهر فيه شخص يبدو أنه مصاب بفيروس كورونا وهو يبصق على نافذة إحدى السيارات، مؤكدة أنه مضطرب عقليًا.





وقال المتحدث باسم شرطة حائل في بيان له: "بالإشارة لما تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله شخص يقوم بالبصق على نافذة إحدى المركبات، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وتبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وتم نقله للمستشفى وفحصه وظهرت نتائج الفحص سلبية حول إصابته بفايروس كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".



