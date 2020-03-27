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الهجرة تكشف شروط عودة المصريين من الخارج.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن موقف المصريين العالقين بالخارج، مؤكدة:"ليس لدينا أولوية أهم من حل أزمة المصريين العالقين بالخارج".


وتابعت مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاعة عبر قناة "الأولى المصرية"،  أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة أزمة من وزارات الهجرة والصحة والنقل والداخلية والطيران المدني بجانب الخارجية لمعرفة أعداد المصريين العالقين بالخارج.



وأشارت  الوزيرة، إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لإعادة أبنائها من الخارج من خلال الرحلات الجوية،  لافتة إلى أن العدد الأدنى لخروج طائرة لإعادة العالقين من المصريين من أي بلد هو 140 فرد، مع موافقة الدولة المتواجدين على أراضيها بالسماح في خروجهم.

ولفتت إلى انه توجد غرف عمليات بشكل دائم لمتابعة العالقين داخل الدول، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على عودة العمال المصريين العاملين بالسعودية أو الكويت نتيجة ظروف غلق المطارات. 
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