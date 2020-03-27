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إغلاق تام.. الحكومة تكشف طبيعة حظر التجول يومي الجمعة والسبت

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف  نادر سعد،  المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن طبيعة حظر التجول خلال يومي الجمعة والسبت، مؤكدا أن المواصلات العامة يومي الجمعة والسبت تعمل بنفس القواعد المنظمة للعمل في باقي أيام الأسبوع.


وأوضح سعد أن حظر التجول يومي الجمعة والسبت لا يختلف عن باقي أيام الأسبوع، فيما يتعلق بمواعيد بدء وانتهاء الحظر التي أصدرها مجلس الوزراء، لافتا إلى أن "الاختلاف فقط في الإغلاق الشامل للمحال (تجارية - حرفية) والمولات التجارية والمطاعم على مدار يومي الجمعة والسبت، باستثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت".


وأكد  المتحدث  المتحدث باسم مجلس الوزراء، الصيادلة يحق لهم المرور من لجان إنفاذ القانون بموجب كارنيه نقابة الصيادلة أسوة بالأطباء، فضلا عن السماح لمن يعملون بالصيدليات ولا يحملون كارنيه النقابة في المرور بموجب خطاب مختوم من الصيدلية.


وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهائه من اجتماع مجلسي الوزراء والمحافظين اليوم، جولة لمتابعة تطبيق القرارات التي أعلنت عنها الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، لمجابهة انتشار فيروس" كورونا" المستجد، سواء بحظر التحرك فى الشوارع، أو غلق المحلات وخلافه، وتجول فى عدد من الشوارع، وبرفقته أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
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