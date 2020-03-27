للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن محيط السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد تعرض منذ لحظات لهجوم صاروخي مجهول بواسطة صواريخ كاتيوشا، وذلك للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.





ومساء أمس، أعلن الجيش العراقي سقوط صاروخين في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد حيث مقر السفارة الأميركية وبعثات أجنبية أخرى، دون وقوع إصابات.





وقال بيان الجيش "سقوط صاروخين كاتيوشا قرب قيادة عمليات بغداد في وقت متأخر من ليل أمس (الأربعاء)، حيث كان انطلاقهما من منطقة النهضة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".





وتعرضت المنطقة الخضراء مرارا لهجمات بالصواريخ التي عادة ما تتسبب في أضرار طفيفة فقط، وبهذا الهجوم الأخير يرتفع عدد الهجمات ضد المصالح الدولية في العراق إلى 26.





ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجمات، إلا أن واشنطن توجه أصابع الاتهام إلى كتائب حزب الله الشيعية المقربة من إيران.



