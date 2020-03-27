أمريكا.. تخصيص 274 مليون دولار لتمويل المساعدات الدولية لمكافحة كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حشدت موارد حكومية غير مسبوقة للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، في الداخل والخارج.





وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "سعدني اليوم أن أعلن أن الولايات المتحدة وفرت ما يقرب من 274 مليون دولار أمريكي لتمويل الطوارئ الصحية والتمويل الإنساني".





وأضاف :" جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص في الولايات المتحدة يواصل الشعب الأمريكي القيادة في الاستجابة لهذا الوباء".





وذكر بيان الخارجية أن حكومة الولايات المتحدة ستوفر اليوم 274 مليون دولار أمريكي لدعم موارد 64 دولة من أكثر الدول المعرضة للخطر في العالم لمكافحة الوباء بشكل أفضل وتمكين المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من مساعدة بعض أكثر السكان ضعفًا في العالم.



