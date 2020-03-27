قبل تعليق العروض السينمائية بسبب كورونا .. آخر ما حققه فيلم Jojo Rabbit

تعيش الصناعة السينمائية العالمية حالة شبه انهيار بسبب فيروس كورونا المستجد الذى ادى الى تعليق العروض السينمائية في العالم، وفي هذا الصدد لم يحقق فيلم Jojo Rabbit منذ طرحه في السينمات الامريكية والعالمية سوى 90 مليون و335 الف دولار أمريكي.





وكشف موقع بوكس اوفيس موجو ان الفيلم حصد في الولايات المتحدة الامريكية 33 مليون و370 الف دولار أمريكي، اما في باقي دول العالم 59 مليون و964 الف دولار أمريكي.





وحصد فيلم Jojo Rabbit على جائزة افضل سينارية مقتبس في حفل توزيع جوائز الاوسكار الـ92 الذي اقيم شهر فبراير الماضي.





تدور أحداث الفيلم حول الحرب العالمية الثانية، حيث يكتشف الفتى (جوجو) والذي يخدم في جيش (هتلر) أن والدته (روزي) تخبيء صبيًا يهوديًا في منزلهم، ويسعى (جوجو) لإخفاء الأمر عن قائده.



