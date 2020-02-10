Jojo Rabbit يحصد جائزة أفضل سيناريو مقتبس في حفل الأوسكار 2020

فاز فيلم Jojo Rabbit بجائزة أفضل سيناريو مقتبس خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92.





تدور أحداث الفيلم حول الحرب العالمية الثانية، حيث يكتشف الفتى (جوجو) والذي يخدم في جيش (هتلر) أن والدته (روزي) تخبيء صبيًا يهوديًا في منزلهم، ويسعى (جوجو) لإخفاء الأمر عن قائده.





ويشارك رامي مالك في تقديم الحفل مع كل من زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.





وكانت الأكاديمية كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.



