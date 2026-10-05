قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: التمويل الاستهلاكي في مصر يرتفع إلى 96.3 مليار جنيه
رئيس النواب: السادس من أكتوبر ذكرى ستظل مجدًا راسخًا في قلوبنا جميعًا
الوزراء: التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية
سلوى عثمان: نصر أكتوبر فخر لكل مصري.. خط بارليف لم يكن سوى أكذوبة l خاص
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غربي باكستان
رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من الرسائل ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية
القابضة للمياه: 8.3 مليار جنيه استثمارات لإنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء منذ 2014
نتائج مخيبة لمنتخبات مصر.. 3 هزائم في ختام فترة التوقف الدولي
أمين الجامعة العربية: لا يجوز استخدام الماء والغذاء أداة للحرب أو الضغط السياسي
إنييستا: يامال استثنائي.. وبيدري وفيرمين وجافي يجسدون ما أحبه في لاعب الوسط
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
سعد سمير يوجه رسالة لحمزة عبد الكريم: ركز واشتغل ومتسمعش لحد.. أنت إضافة للكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة وفن لكل مواطن.. فعاليات برنامج المواطنة تصل إلى السلطان حسن وأبوان

ثقافة وفن لكل مواطن
ثقافة وفن لكل مواطن
ايمن رياض

تتواصل اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء فعاليات برنامج «المواطنة» بمحافظة المنيا، من خلال أنشطة ثقافية وفنية بقرية السلطان حسن بمركز أبوقرقاص، وقرية أبوان بمركز مطاي، يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضمن خطة المحافظة لإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية لأبناء القرى بمختلف المراكز.

ويُقام البرنامج تحت شعار «ثقافة وفن لكل مواطن»، ويستهدف تعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي، واكتشاف المواهب وتنميتها، وإتاحة مساحات للإبداع والمشاركة أمام الأطفال والشباب وأهالي القرى، بما يسهم في بناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها ورش الأشغال اليدوية والفنون المختلفة، ومعرض للكتاب، وعروض للمسرح الشعبي، ولقاءات توعوية، إلى جانب ورش للحكي بالعرائس، واستكمال عدد من الورش الفنية واليدوية، بما يتيح للمشاركين فرصًا للتعلم والتعبير عن مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

وأكد اللواء عماد كدواني أن برنامج «المواطنة» يعكس حرص المحافظة على وصول الثقافة والفنون إلى القرى، وإتاحة الأنشطة الإبداعية لأبنائها في محيطهم المحلي، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تنظيم فعالياته في 60 قرية بمختلف مراكز المحافظة، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم جهود بناء الإنسان.

ودعت محافظة المنيا أهالي قريتي السلطان حسن وأبوان، خاصة الأطفال والشباب، إلى المشاركة في الفعاليات والاستفادة من الورش والعروض والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، بما يفتح المجال أمامهم للتعلم والإبداع واكتشاف المواهب.
 

المنيا ثقافة فن المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

أبو ريدة يجتمع مع التوأم.. ويؤكد: لا صراع أو تربص من اتحاد الكرة

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

مايان السيد

من باريس.. مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها

لعبة مسرطنة

تريند والأطفال كلها بيحبوها.. تحذير من لعبة أطفال «مسرطنة»

الموز

لو شوفته قدامك اوعى تتردد في شرائه.. نوع من الموز فوائده مضاعفة وطعم لا يقاوم

بالصور

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد