ثقافة وفن لكل مواطن.. فعاليات برنامج المواطنة تصل إلى السلطان حسن وأبوان

تتواصل اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء فعاليات برنامج «المواطنة» بمحافظة المنيا، من خلال أنشطة ثقافية وفنية بقرية السلطان حسن بمركز أبوقرقاص، وقرية أبوان بمركز مطاي، يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضمن خطة المحافظة لإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية لأبناء القرى بمختلف المراكز.

ويُقام البرنامج تحت شعار «ثقافة وفن لكل مواطن»، ويستهدف تعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي، واكتشاف المواهب وتنميتها، وإتاحة مساحات للإبداع والمشاركة أمام الأطفال والشباب وأهالي القرى، بما يسهم في بناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها ورش الأشغال اليدوية والفنون المختلفة، ومعرض للكتاب، وعروض للمسرح الشعبي، ولقاءات توعوية، إلى جانب ورش للحكي بالعرائس، واستكمال عدد من الورش الفنية واليدوية، بما يتيح للمشاركين فرصًا للتعلم والتعبير عن مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

وأكد اللواء عماد كدواني أن برنامج «المواطنة» يعكس حرص المحافظة على وصول الثقافة والفنون إلى القرى، وإتاحة الأنشطة الإبداعية لأبنائها في محيطهم المحلي، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تنظيم فعالياته في 60 قرية بمختلف مراكز المحافظة، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم جهود بناء الإنسان.

ودعت محافظة المنيا أهالي قريتي السلطان حسن وأبوان، خاصة الأطفال والشباب، إلى المشاركة في الفعاليات والاستفادة من الورش والعروض والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، بما يفتح المجال أمامهم للتعلم والإبداع واكتشاف المواهب.

