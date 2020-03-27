شفاء 8 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة،عن شفاء 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ما بين مواطنين ومقيمين، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 57 حالة.





وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثماني من الفيروس.













وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.





وأعلنت الكويت أمس الخميس، تأكد إصابة 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الإصابات إلى 208 حالة منذ ظهور الفيروس في البلاد.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة الخميس:إن "853 إجمالي عدد الحالات التي خرجت من مراكز الحجر الصحي، و7 حالات مُصابة تتلقى العلاج في العناية المركزة".