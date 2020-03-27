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رياضة

بعد إيقاف النشاط الرياضي.. حرب في برشلونة بسبب رواتب اللاعبين

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:16 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
يسعى مجلس نادي برشلونة الإسباني، لتخفيض نسبة كبيرة، من رواتب لاعبيه، بعد الخسائر التي تكبدها هذا الموسم، بسبب إيقاف النشاط الرياضي.

وكان الاتحاد الإسباني، أعن نهاية الأسبوع قبل الماضي، إيقاف مسابقة الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كوورنا.

وذكرت صحيفة " سبورت: الإسبانية:" أن إدارة برشلونة رفضت اقتراح اللاعبين بتخفيض 30% فقط من رواتبهم لتقليل خسائر النادي المادية.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة النادي استقرت على تخفيض 70% من رواتب الفريق، رغم رفض اللاعبين لهذا الأمر.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدروي الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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