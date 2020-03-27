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أخبار البلد

الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 7 شائعات.. إنفوجراف

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:11 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي  الأيام الماضية بهدف توضح الحقائق للرأي العام.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات  خلال الفترة (من 20 حتى 27 مارس 2020):

وأوضح المركز الاعلامي 8 حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا ونفي المركز ما انتشر حول    استبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر كما نفي ما تداول حول    وجود نقص شديد في إمدادات المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية.

ونفي المركز ما اثير حول غلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل كما نفي ما تردد حول    إيقاف برنامج تكافل وكرامة للفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه مخصصاته لمواجهة أزمة كورونا ونفي أيضا ما تداول حول وقف صرف المعاشات حال امتلاك أصحابها سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم كما نفي ما يتداول حول   شحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول ونفي المركز ما انتشر حول  وقف صرف مستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت.
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 7 شائعات.. إنفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 7 شائعات.. إنفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 7 شائعات.. إنفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 7 شائعات.. إنفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 7 شائعات.. إنفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 7 شائعات.. إنفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 7 شائعات.. إنفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 7 شائعات.. إنفوجراف
الحكومة توضح 8 حقائق حول كورونا.. وتنفي 7 شائعات.. إنفوجراف
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