تواصل عمليات البحث لضبط سائق سيارة التريلا المتسبب في حادث الصف.. والتحقيقات: التباع ضمن المصابين

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة عملية البحث عن سائق سيارة نقل بمقطورة "تريلا،" دهست ١٤ سيارة علي الطريق الاقليمي بالصف ما تسبب في مقتل ١٧ شخصا وإصابة ١٤ آخرين.





وكشفت مصادر أمنية أن مباحث الصف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ارسلت عدة ماموريات بحثا عن السائق في محل اقامته بعد تحديد هويته وايضا ماموريات للاماكن التي يتردد عليها وايضا لدى اصدقائه.





من جانبها تواصل نيابة الصف بإشراف المستشار يحيي الزارع المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية وبرئاسة المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الصف التحقيقات في الواقعة،حيث كشفت التحقيقات المستمرة منذ يوم للحادث عن ان التباع الذي كان يرافق سائق السيارة الهارب ضمن المصابين، وانتقل فريق من النيابة لمستشفيات الصف واطفيح وحلوان وقصر العيني والمقطم لسماع اقوال المصابين المقسمين علي تلك المستشفيات ممن افاد الاطباء بسماح حالتهم للإدلاء باقوالهم.





وتستجوب النيابة تباع السيارة المتسببة في الحادث حول ملابسات الواقعة وكيفية حدوثها والجهة التي كان والسائق قادمين منها ووجهتهم بالاضافة للاستعلام عن السرعة التي كان السائق يقود بها السيارة قبل ان يرتطم ويدهس السيارات المتوقفة في الكمين، وقررت النيابة اخذ عينة دماء من التباع لاجراء تحليل مخدرات له لبيان مدى تعاطيه اية مواد مخدرة او مسكرة وقت وقوع الحادث.





وتنتظر النيابة تقرير مهندسي المرور حول فحص السيارات وحالة السيارة مرتكبة الحادث وقيمة التلفيات التي لحقت بالسيارات المتضررة.