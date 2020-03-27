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منوعات

قبيل انطلاق الشهر الكريم.. تعقيم المساجد قبل رمضان يتصدر تويتر

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:38 م
تعقيم المساجد في
تعقيم المساجد في السعودية
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محمود نوفل
دشن عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة " تويتر" وسما تحت عنوان تعقيم المساجد قبل رمضان حيث تفاعل الكثير من النشاء مع الوسم معتبرين عن شكره العميق لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية لمجهوداتها في تعقيم مساجد قبل انطلاق الشهر الفضيل. 

و تداول النشطاء عدد من الفيديوهات التي ترصد عملية تعقيم عدد من مساجد المملكة لمواجهة فيروس كورونا وذلك قبيل ايام من انطلاق شهر رمضان المبارك

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير،قد قام  بتعقيم المساجد، في جميع محافظات المنطقة ومراكزها.

وأوضح مدير الفرع الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أن ذلك يأتي من منطلق الخدمة التوعوية والإرشادية، والحرص على نشر الوعي بين أفراد المجتمع، لتخفيف الضرر ، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن أعمال الصيانة والنظافة لا تزال مستمرة في مساجد المنطقة وجوامعها، بعد إغلاقها، وكذلك صيانة دورات المياه التابعة لها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي امتدادًا لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد والتصدي له.
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