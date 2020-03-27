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محافظات

مصرع سائق وإصابة آخر فى حادث تصادم بأسوان

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
لقى سائق مصرعه أثر إصطدام سيارته بسيارة أخرى بطريق بلانة بمركز نصر النوبة شمال أسوان.

وكان مركز شرطة نصر النوبة قد تبلغ من شرطة النجدة بحدوث تصادم بين سيارتين بطريق بلانة دائرة المركز مما أسفر عن وجود متوفى ومصاب.

وقد وجه على الفور اللواء هشام فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان بإنتقال المأمور وضباط المباحث لموقع الحادث  . 

وتبين بأنه أثناء سير سيارة ربع نقل ( بدون لوحات ) قيادة ع .ج،  سائق، ومقيم بدائرة المركز قادمًا من مزلقان بلانة تجاه نصر النوبة حيث إختلت عجلة القيادة بيده. 

وأدى ذلك إلى حدوث تصادم بمقدمة سيارة نقل من الجهة اليسرى قيادة ع. أ، سائق، ومقيم كفر الشيخ حال قدومها من الاتجاه المقابل نتج عن ذلك انقلاب السيارة الثانية، وحدوث تلفيات بالسيارتين .  

وقد أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى متأثرًا بإصابته وإصابة مستقلها برفقتة المدعو م .أ، وتم نقلة لمستشفى أسوان الجامعى.

وبسؤال قائد السيارة الثانية ونجل خال المتوفى أيد ما جاء بالفحص، ولم يشتبه الأخير فى الحادث جنائيًا.

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https://www.elbalad.news/4163643
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